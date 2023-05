Natalità | Lollobrigida “Esiste un’etnia italiana da tutelare”

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 11 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Credo sia evidente a tutti che nonuna razza, è un falso problema quello d’immaginare un concetto di questa natura.però una cultura,, quella che definisce la Treccani: raggruppamento linguistico culturale, che oggi immagino si tende a. Noi abbiamo un incremento demografico mondiale e tanti vorrebbero venire a vivere in Italia, allora perchè preoccuparsi delle nascite in Italia? Se la risposta è incrementare la, probabilmente è per ragioni legate alla difesa di quell’appartenenza a cui molti sono legati, ovvero la cultura, al nostro modo di vivere”. Così il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco, a margine ...