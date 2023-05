... che ovviamente non è pochissimo", ha sottolineato Giancarlo, ex presidente Istat. "La ... scrive il Presidente della Repubblica in un messaggio indirizzato agli Stati Generali della:...Agire sulle pari opportunità Anche la ministra per la Famiglia, lae le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, ha provato a ragionare su cause, conseguenze e possibili soluzioni. 'I fattori che ...E' lo scenario verso cui si potrebbe avviare l'Italia secondo l'ex presidente dell'Istat, Giancarlo, intervenuto agli Stati generali della. Secondo le previsioni di"i ...

Natalità, Blangiardo: verso 11 mln di residenti in meno Agenzia askanews