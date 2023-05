Natalità | Baroni GI Group Holding | ' nostro welfare aziendale in favore genitorialità'

Così Francesco, country manager Italia GI Group Holding, a margine dell'evento 'Stati generali della2023' in corso all'Auditorium della Conciliazione di Roma. "In generale GI Gruop ...Così Francesco, country manager Italia GI Group Holding, a margine dell'evento 'Stati generali della2023' in corso all'Auditorium della Conciliazione di Roma. "In generale GI Gruop ...

Natalità: Baroni (GI Group Holding), 'nostro welfare aziendale in ... Il Tirreno