Naska | «’La mia stanza’ | lo specchio di me stesso»

Leggi su funweek

(Di giovedì 11 maggio 2023) Si intitola La mia stanza (Thamsanqa/The Orchard) il nuovo album di, anticipato dai singoli Cattiva e A testa in giù. Dopo i fasti e il successo di Rebel – il disco di debutto – l’artista rivelazione del punk italiano torna con dieci tracce che ne confermano il talento e l’estro. «Il processo creativo non è cambiato rispetto al primo album. – ci dice– Vado in studio con una certa routine. Ce l’ho da quando lavoravo in ufficio e ora uso questa routine per andare in studio a fare musica. Poi lì è tutto più creativo. La parte creativa non è cambiata. In alcune tracce sono forse più maturo, in altre c’è il Diego cazzone di Rebel. È il Diego senza routine, quello del sabato e della domenica». Di fatto, l’album può essere suddiviso in due parti: la stanza più ordinata e quella incasinata, dove nascondiamo i panni sporchi. «Il concept non lo ...