Nascite al minimo storico | il 2022 batte tutti i record | Italia a rischio

(Di giovedì 11 maggio 2023) Nell'annus horribilis dellein, e alla vigilia dell'apertura, all'Auditorium della Conciliazione di Roma, degli Stati generali della natalità, una fotografia esaustiva del difficile momento che sta attraversando il Paese è quello che viene offerto dall'ottavo rapporto "Le Equilibriste" di Save the Children. Con 392.598 registrazioni all'anagrafe, ilè stato l'anno deldellein, segnando un drastico calo di natalità anche nella componente straniera della popolazione. Il dato è allarmante: rispetto a 15 anni fa, ini primi figli nati nel 2021 sono il 34,5% in meno, con una contrazione anche del numero di figli nati da entrambi i genitori stranieri, che si è fermato a quota 56.926 nel 2021. Il 12,1% ...

VIII rapporto Le Equilibriste: 1 famiglia su 4 con figli a rischio povertà; numero di neonati e neomamme in picchiata. Primo parto a 32 anni e ne 43% dei casi non si desidera un altro figlio. Tra le c ...