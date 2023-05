Nasce la Fondazione “Franco Lo Conte – Crociere in Irpinia”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 11 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutifamiliari diLo, scomparso a causa del Covid-19 il 2 aprile 2020, hanno costituito oggi laLoin”. La moglie di, Antonietta, la sorella Carmelinda ed i fratelli Antonio, Lorenzo e Carmine, vogliono fortemente che le idee, i propositi ed i progetti dipossano continuare nel loro cammino e trovare concreta realizzazione nell’immediato come nel futuro. La, che non ha scopo di lucro, opererà svolgendo attività di promozione ed utilità sociale, promozione dello sviluppo culturale ed economico delle comunità locali della nostra Provincia. Laè aperta alla partecipazione, in qualità di soci, ...