Nardi-Goffin oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

(Di giovedì 11 maggio 2023) Lucase la vedrà contro Davidnel primo turno degli, quinto Masters 1000 della stagione in programma sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. Reduce da quattro sconfitte di fila, il tennista azzurro proverà a riscattarsi nel principale torneo italiano, in cui debutterà contro l’esperto. Match non impossibile per Luca, ma neppure facilissimo. Il belga ha infatti raggiunto la semifinale del Challenger di Aix-en-Provence la scorsa settimana e resta un giocatore, seppur non in un gran momento di forma, molto pericoloso sulla terra rossa.ha vinto l’unico precedente, lo scorso anno ad Astana. SEGUI LALIVE PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe ...

In realtà poi il Centrale diventerà cosa italiana perché toccherà prima a Lucaesordirvi, contro il belga David, e poi continuerà Lorenzo Sonego che, sempre sullo stesso campo, dovrà ...Sette azzurri in campo: Next Gen ma non solo Sul Centrale Lucasfida un Davidche la scorsa settimana ad Aix en Provence è tornato a vincere qualche partite consecutiva dopo un inizio di ...Domani saranno ben otto gli azzurri in campo: il Centrale ospiterà la sfida tra Lucae il belgae a seguire Lorenzo Sonego affronterà il francese Chardy. In serata, non prima delle 20.30,...

LIVE Nardi-Goffin, ATP Roma 2023 in DIRETTA: il giovane azzurro cerca il colpaccio OA Sport

Previsti il tennis con il torneo ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Roma, il ciclismo con il Giro d'Italia, il judo con i Mondiali, e molto altro ancora: questo il ricco menù dello sport in tv ed in stre ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...