Napoli vince non solo nello sport | Turista perde cellulare durante la festa scudetto | i tifosi raccolgono 300€

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 11 maggio 2023) Laper lodelsi trasforma in una dimostrazione di generosità senza pari. Quando unail, isi uniscono per risarcirla.non. Non si può negare l’immenso amore che la città dinutre per il calcio, ma a volte il cuore di questa affascinante città batte più forte per le persone. Questo si è dimostrato recentemente quando unaha perso il suoladellodela Forcella, un quartiere nel cuore di. E la risposta dei ...