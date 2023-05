Napoli | Tournée in Corea | arriva una smentita ufficiale

(Di giovedì 11 maggio 2023)indel Sud le ultime notizie – La Federcalciona smentisce la possibilità della data del 10 giugno. La possibile partenza della squadra di Spalletti per ladel Sud a giugno del 2023 subisce una battuta d’arresto. Si sono diffuse molte voci sulle amichevoli estive del, con De Laurentiis che sarebbe pronto a portare la squadra in Oriente. Sarebbe questa già una grande rivoluzione per il presidente azzurro che ha sempre preferito evitare grandiestive, per permettere ad allenatore e staff tecnico di preparare al meglio la squadra, senza dover fare viaggi internazionali.indel Sud del: interviene la KFC In questi giorni si è parlato di un ...

Ultime notizie SSC- Si insinuano dubbi sulle conferme dei giorni scorsi sulla doppia amichevole- Maiorca in unain Corea del Sud. Almeno per quel che riguarda le date. Visto che si parlava di due amichevoli fra SSCe Maiorca da giocare a Seoul e Goyang l'8 e il 10 giugno. ...Il, dopo la fine del campionato, partirà per una mini - tournèe di cinque - sei giorni in Corea del Sud con Min - Jae Kim ambasciatore nel suo paese. L'8 e il 10 giugno gli azzurri dovrebbero ...... dall'altro chi arriva da lì si porta un indotto di sponsorizzazioni che rende gli affari ancora più allettanti e non è un caso che a inizio giugno ilandrà per una brevein Sud Corea ...