Napoli | Spalletti via? L’ultima esperienza può essere in una big d’Europa

(Di giovedì 11 maggio 2023) Il futuro di Lucianoalsembra in bilico. Dopo lo storico raggiungimento dello Scudetto in casa azzurra sono iniziati molti ragionamenti su chi partirà e chi resterà nella prossima stagione. L’idea della società, chiaramente, è quella di non smantellare la rosa e cercare di trattenere tutti i migliori per continuare il percorso di crescita. Tra i tanti dubbi c’è anche quello relativo a Luciano. Il mister di Certaldo è stato capace di costruire un gioco vincente con un gruppo di primo livello ma che ha subìto diversi “tagli” nella scoesa estate. E in più è riuscito a vincere uno Scudetto dove in tantissimi avevano fallito prima di lui.Futuroin Premier League? Possibilità concreta Quale sarà il futuro di? ...

Il tecnico vuole incontrare il presidente per discutere le sue idee per aprire il ciclo annunciato durante la festa scudetto's Italian coach Lucianolooks on prior to the Italian Serie A football match between SSCand Fiorentina on May 7, 2023 at the Diego - Maradona stadium in Naples. -makes ...I tifosi, scrive la Gazzetta dello Sport, gli hanno chiesto a gran voce di rimanere aè apparso scatenato nei festeggiamenti. Nel video che proponiamo sotto, il tecnico canta '...De Laurentiis sa quanto è importante Osimhen nel futuro del, per questo proverà ad offrirgli ... "Sposta gli equilibri ed è una cosa che De Laurentiis sa esattamente proprio come: ecco ...

Spalletti, addio Napoli "Chi lo cerca in Premier": ora De Laurentiis... Liberoquotidiano.it

La quasi certa partenza di Giuntoli potrebbe causare dei danni molto più corposi del previsto. Intanto i partenopei stanno pianificando.Il mister vuole avere ben chiaro quale sarà il progetto del Napoli per quanto riguarda le prossime stagione. Quale sarà il futuro di Luciano Spalletti Il Corriere del Mezzogiorno scrive che il tecnic ...