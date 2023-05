Napoli | occhi puntati su Keito Nakamura | i dettagli

... dall'altro l'Italia, o meglio il calcio italiano con le sue contraddizioni, e ilrispecchia ... Quale miglior mercato se non ci fosse la Juve ad aver messo addosso glisul DS Giuntoli In ...E il motivo è doppio, e non sfugge a un imprenditore attento come il presidente del. Da un lato, i calciatori hanno una cultura del lavoro e un senso della disciplina molto elevato che ...KANG IN LEE - Oltre a Kamda, ilavrebbe messo glisu altri giocatori orientali, peraltro di ruolo abbastanza simile a quello del quasi ex Eintracht Francoforte. Questa volta si tratterebbe di Kang - in Lee del Maiorca e ...

Napoli d'Oriente: occhi su Kubo, Lee, Ito e Itakura. De Laurentiis cerca nuovi Kim La Gazzetta dello Sport

Nel presentare Fiorentina-Basilea, la Nazione si concentra sull'importanza della semifinale di stasera e sui dubbi (per la verità pochi) di Vincenzo Italiano: "l'Europa ...Il giovane soffre di disturbi mentali. La famiglia ha presentato denuncia ai carabinieri e chiede aiuto ai social. Chiunque lo vede telefonare a 338 741 6776 – 379 128 8862 ...