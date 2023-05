Napoli | novità sugli infortunati | le ultime su Mario Rui e Lozano

(Di giovedì 11 maggio 2023) Saranno due i calciatori delche sicuramente non prenderanno parte alla trasferta contro il Monza:Rui e. Entrambi sono, anche se i tempi di recupero sono differenti . ...

Saranno due i calciatori delche sicuramente non prenderanno parte alla trasferta contro il Monza: Mario Rui e Lozano. Entrambi sono infortunati, anche se i tempi di recupero sono differenti . Il terzino portoghese è ...Il Fan Token può essere paragonato a una sorta di "membership", ma con unasostanziale ... Il roster di partner in Italia, limitatamente al calcio, comprende Juventus, Milan, Roma, Inter,, ......di VitignoItalia che quest'anno porterà a20 buyer provenienti da 15 paesi, selezionati in partnership con Ice Agenzia, che potranno incontrare i produttori presenti. Tra le altredell'...