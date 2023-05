Napoli | no ai tifosi contro il Monza | a breve la decisione

(Di giovedì 11 maggio 2023) Potrebbe essere una trasferta amara, sotto il punto di vista del tifo, quella che vedrà ilgiocare allo stadio Brianteoil, che ha appena riscattato Petagna. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, sarebbe molto probabile la chiusura del settore ospiti per il prossimo match degli uomini di Spalletti. L’ufficialità sarebbe attesa nelle prossime ore, ma, con ogni probabilità si andrà verso il no. Le ragioni che avrebbero portato il CASMS(Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive) ad andare verso la chiusura del settore ospiti sarebbero i possibili scontri che potrebbero avvenire in autostrada tra idele quelli dell’Udinese che viaggeranno verso Firenze. L’ipotesi di vietare la trasferta diai ...

Il difensore arrivato a sostituire Koulibaly ha conquistato subito il cuore deidiventando un baluardo della difesa azzurra. E ora ilsembra averci preso gusto e continua a guardare con ...Durante la sua tappa da Mimì alla Ferrovia, ha pronunciato una frase molto apprezzata daidel, che in questi giorni sono in festa per lo splendido scudetto conquistato dalla squadra di ...La decisione sta per essere ufficializzata dal Casms dopo una riunione in mattinata: è stata presa per il rischio di incroci pericolosi in autostrada con idell'Udinese Idelnon potranno seguire la squadra Campione d'Italia in trasferta a Monza domenica alle 15. La decisione sta per essere ufficializzata dal Casms dopo una riunione in mattinata: è stata ...

Clamoroso Napoli: vietata la trasferta dei tifosi a Monza Corriere dello Sport

Sono ormai 4 giorni che non si hanno tracce di Gigi Vitaliano. Era andato a Napoli per festeggiare lo scudetto ed è sparito ...Il Napoli sta già programmando la prossima stagione: gli azzurri hanno messo a segno il primo grande colpo.