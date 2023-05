Napoli | Kim | «Vincere lo scudetto è stato un traguardo molto sudato»

(Di giovedì 11 maggio 2023) Le parole di Kim sulla vittoria dellodel: «L’affetto dei tifosi è travolgente, quando esco o vado a cena fuori vorrei pagare ma non me lo permettono» Kim Min-jae, ha parlato alla tv coreana Kfatv dopo la vittoria dellodel. Di seguito le sue parole.– «Locome raggiungere un. Mi chiedo se riuscirò a rivivere le stesse scene in futuro. Vedendo i tifosi gioire e festeggiare per strada mi sono reso conto per davvero che avevamo vinto. Mi sento bene, il duro lavoro èripagato. Ora festeggiamo tutti insieme». AFFETTO TIFOSI – «La partita della vittoria è stata davvero dura, non è stata facile, poi la festa è ...

Giorni indimenticabili quelli per Kim Min-Jae per la vittoria dello Scudetto con il Napoli. Il difensore ha parlato in un'intervista alla tv coreana KFA in cui ha ...