Napoli | Kim | Sono grato ai napoletani | lo scudetto è un traguardo molto sudato

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 11 maggio 2023) Kim Min-Jae, difensore del, ha rilasciato un'intervista a KFA Tv, canale della federazione coreana. Di seguito le sue dichiarazioni: Come vivi il supporto che ricevi dai tifosi? "Devo ammettere che a volte mi sento un po' a disagio: per esempio vorrei pagare con i miei soldi per sentirmi bene con me stesso, maspesso mi offrono tutto! Oppure di solito sul menù c'è un prezzo, ma loro ci mettono su un segno e ne scrivono un altro più basso per me. Di questo neloro". Vincere a? "E' stato come raggiungere un. Tuttavia mi chiedo se riuscirò a rivivere le stesse scene in futuro. Vedendo tutti i tifosi gioire e festeggiare per strada mi ...