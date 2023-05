Napoli | festa di 18 anni alla “Sonrisa” con la fidanzata 50enne | “Viva l’amore”

Bono Vox e la frase 'I'm only allergic to Juventus' Marika Fruscio si spoglia (slip blu!): lacontinua ! Il ristorante Mimì alla Ferroviaha postato la foto con il cantante degli U2, Bono ...Con i primi i tifosi dei campani hanno avuto scontri in occasione della recenteScudetto alla Dacia Arena, mentre gli ultrà giallorossi e quelli delsi sono 'affrontati' recentemente ...... con una spettacolareallo stadio Diego Armando Maradona, gli attori azzurri di questa straordinaria avventura si sono dati appuntamento al Magnolia, nel cuore della città diin vico ...

Bono Vox a Napoli, festa di compleanno a base di piatti tipici TGCOM

Napoli, si va verso lo stop della trasferta a Monza per i tifosi: colpa di incroci 'pericolosi' in autostrada ...A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Andrea Lazzaroni, sindaco di Dimaro: "C'è stata una grande festa Scudetto anche qui. Il popolo del Trentino non è abituato a far ...