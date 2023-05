Napoli | crolla albero a Posillipo | sfondato un furgone parcheggiato

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 11 maggio 2023)e si abbatte susquarciandolo. E’ quanto accaduto a in via Lucrezio. Il fusto si è abbattuto sulla carreggiata. Soltanto per miracolo non si sono registrati feriti.: distrutto unSi è sfiorata la tragedia adove un, in tarda mattinata. Un grosso pino è L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.