Napoli Campione d’Italia | ma Fabiano Santacroce chiede a Spalletti un rigorista | la polemica a Delietta Gol

(Di giovedì 11 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiMentrefesteggia finalmente il tricolore, agli attenti esperti di calcio non è passato inosservato un episodio durante-Fiorentina, il match che ha preceduto la meravigliosa festa al Maradona. La gara finita sull’1 a 0 grazie a un rigore trasformato da Osimhen, al momento ancora capocannoniere della Serie A con ben 4 gol di vantaggio, ha visto però lo stesso nigeriano sbagliare un clamoroso tiro dal dischetto. “Ilsembra davvero non voler approfittare di queste occasioni, non ha un vero e proprioin grado di dare certezze”, ha notatodurante la puntata diGol in onda su PrimaTivvù canale 17. L’ex terzino azzurro ha infatti aperto un caso: “Non c’è in questo straordinario ...

La cavalcata deld'Italia raccontata in una trilogia unica: la storia della squadra, le pagelle dei giocatori, il confronto con i vecchi scudetti e molto altro. Tutte le tappe decisive della squadra ...... forte di 18 nomination, e su La stranezza di Roberto Andò, ild'incassi italiano del 2022,... 10 maggio 2023 Migliore attore non protagonista Francesco Di Leva che nelladi Nostalgia di ...... e i corridori fanno ritorno sempre adopo 162 chilometri. Se il via e il traguardo sono gli ... Ne ha fatto le spese soprattutto ildel mondo Remco Evenepoel, finito a terra due volte: ...

Napoli campione, arriva biglietto Anm celebrativo La Repubblica

Dopo la sconfitta rimediata per mano del Napoli campione d'Italia, nella passerella tinta d'azzurro al Maradona, la Fiorentina torna in campo in una sfida dotata di tutt'altro peso e di pressioni ben ...Tre Imperdibili volumi che raccontano la cavalcata azzurra! La prima uscita domani 12 maggio in tutte le edicole della Campania ...