Napoli campione | anche Bono Vox con sciarpa per festeggiare Scudetto

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 maggio 2023) Cena eazzurra al collo perloha un tifoso d’eccezione in questi giorni in cui si continua a celebrare il Tricolore. Si tratta diVox, leader degli U2, arrivato in città per l’unica data italiana del suo spettacolo Stories of Surrender, in programma sabato prossimo al teatro San Carlo. l frontman degli U2 porterà il suo spettacolo nel più antico teatro dell’opera del mondo affiancato dalle musiciste Gemma Doherty (arpa, tastiera, voce) e Kate Ellis (violoncello, tastiera, voce),oltre che dal direttore musicale Jacknife Lee. Ieri, mercoledì 10 maggio, operil 63esimo compleannoha volutoin un ristorante didove ha degustato i piatti della tradizione del ...