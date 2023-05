Napoli | brutte notizie per Lozano | stagione finita per l’attaccante messicano

(Di giovedì 11 maggio 2023) Era il lontano 29 aprile 1990 quando ilcapeggiato dal grande Alberto Bigon e dall’immenso Diego Armando Maradona – da molti riconosciuto come il più grande calciatore di tutti i tempi – grazie ad uno splendido gol contro la Lazio siglato da Marco Baroni, ed al termine di un campionato davvero molto combattuto, conquistava il secondo scudetto della sua storia, regalando a tutti i tifosi azzurri una gioia immensa ed indescrivibile. Ma adesso, dopo un’attesa durata ben 33 anni, la storia si è ripetuta, con ilcapitanato da Luciano Spalletti e Victor Osimhen, che al culmine di unadisputata in maniera egregia, ha conquistato il terzo scudetto nella storia della società azzurra, facendo rivivere le stesse emozioni vissute nel lontano 1990, e riportando alla mente dei ricordi che rimarranno per sempre indelebili ...

Una tappa condizionata dal maltempo con duecadute per il campione del mondo Evenepoel, ... La 6° tappa Domani la sesta tappa del Giro d'Italia, la, attraverserà anche la ...

Il Giro d'Italia 2023 vedrà oggi la 6ª tappa, Napoli-Napoli, che si tiene oggi, giovedì 11 maggio. Una tappa da 162 chilometri, che non sarà banale. Perché sono due i GPM. In molti prevedono l'arrivo ...Il tracciato sarà reso scivoloso dalla pioggia ma potrebbe esserci spazio per qualche fuga. I favoriti, le insidie e dove seguirla in diretta. Dopo due volate di gruppo, possibile che anche la sesta t ...