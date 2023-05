Napoli | boom di turismo per lo scudetto | +15% di presenze e ricavi da 30 milioni CorSport

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 11 maggio 2023) Aè già tutto esaurito per il weekend del 2 giugno, quello a ridosso dell’ultima giornata di campionato, quando in città ci sarà l’ennesima e più attesa festa per lo, che il presidente del, Aurelio De Laurentiis, insieme alle istituzioni cittadine, organizza da mesi. Un richiamo enorme per i turisti.sta vivendo undiche è destinato a stracciare quello del 2022 entro fine anno. Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla questione. Federalberghi fa sapere che è già tutto esaurito per il ponte del 2 giugno. A parlare è il consigliere Claudio Boccalatte «Ad oggiha il 90% di occupazione camere media. Mentre per il ponte del 2 giugno, anche in vista della nuova festa, è già tutto esaurito. Adesso che lo ...