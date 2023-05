Napoli | 19enne attore in ‘La paranza dei bambini’ arrestato per spaccio

(Di giovedì 11 maggio 2023) Sorpreso dai carabinieri amentre vendeva dose di crackperdi droga aAlfredo Turitto. Diciannove anni, giovaneconosciuto per aver recitato nel film ‘Ladeitratto da un libro di Roberto Saviano, è stato notato dai militari del nucleo operativo della compagnia Vomero in via Sergio Abate, nel quartiere Arenella, mentre cedeva una dose di crack a un uomo che gli si era appena avvicinato. I Carabinieri a bordo di uno scooter “civetta” sono intervenuti recuperando la dose di crack e trovando, nella tasca del giubbino di Turitto, altre quattro dosi della stessa sostanza stupefacente, un telefono cellulare e la somma contante di 50 euro ritenuta provento del reato. Ilè stato ...

Napoli, 19enne attore in 'La paranza dei bambini' arrestato per ... Adnkronos

Ha 19 anni ed è già noto, non solo alle forze dell'ordine. A finire in manette Alfredo Turitto* del rione Materdei.