Myrta Merlino in tenda | la cintura nera delle sceneggiate

(Di giovedì 11 maggio 2023) Roma, 11 mag – Dall’involtino primavera addentato, al sedersi inin studio, il passo è breve. Giusto il tempo di mettersi in ginocchio per solidarizzare con il movimento Black Lives Matter, con quell’aria che tira verso la lacrima impostata, a bagnare il volto serioso, di quelli impegnati all’occorrenza. L’ennesima sceneggiata diè andata in onda oggi, puntuale come un orologio svizzero. La giornalista di La7 ha infatti iniziato la puntata odierna della sua L’aria che tira nientepopodimeno che da una canadese, simile a quelle utilizzate dagli studenti universitari che hanno iniziato la protesta contro il caro affitti davanti al Politecnico di Milano, poi imitata in altre città italiane.in, breve storia triste “Questo è il simbolo della protesta ...

