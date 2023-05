Musk annuncia chiamate audio e video su Twitter

Su Twitter arrivano anche le videochiamate. Chiamate audio e video saranno presto disponibili sulla piattaforma social. Loin un tweet Elon, numero uno della piattaforma social. 'Prossimamente arriveranno le chat vocali e video dal tuo account a chiunque su questa piattaforma, in modo da poter parlare con ...Articolo originale pubblicato su Money.it qui: Twitter, Elon: 'presto disponibili chiamate audio e video'l'arrivo delle chiamate su Twitter Elonha annunciato che presto su Twitter arriveranno chiamate audio e video , oltre ai messaggi DM crittografati . Rivelando le nuove funzionalità ...

