(Di giovedì 11 maggio 2023) Lo strumento si chiama MusicLM e per ora è limitato a poche persone. Funziona come altri servizi simili e non pare rimediare ai problemi di appropriazione indebita del lavoro altrui....

Clarke scrisse, nel suo libro Profiles of the Future , parole sottilmente sprezzanti e profetiche a proposito dellatramite computer: "[...] ora che ai calcolatori elettronici è stato ......proverà a placare le preoccupazioni che coinvolgono la generazione di contenuti senza l'accreditamento del lavoro delle persone o dei gruppi con cui il modello è stato allenato per creare, in ...... che si configura potenzialmente sia come registrazione didi bassa qualitàdall'intelligenza artificiale sia di tutto quello chenon è". Perché oltre al problema della ...

Musica generata in pochi secondi da una semplice frase. Anche Google ora permette di farlo DDay.it

Google ha annunciato l'apertura dell'accesso alla sua tecnologia di intelligenza artificiale Text-to-Speech (TTS) che consente di trasformare il testo in musica.Dopo averla annunciata a gennaio, Google sta aprendo l'accesso alla sua intelligenza artificiale da testo a musica, che si chiama MusicLM ...