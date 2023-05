Muore in casa | lo trovano dopo 6 anni ' I vicini non si sono accorti di nulla Il contabile in pensione era uno scheletro'

... donna di 45 anni trovata senza vita in: era morta da due mesi Mamma e figlia trovate senza vita in, dramma della solitudine: Franca e Filomena erano morte da settimanesolo in, ......- spiega Gregorio Caimi - e per questo ha la capacità di far tornare chi ne fruisce in quella... Una nuova visione del concetto di vittima che va oltre chie diventa invece testimonianza di ...Oggi alle 14,30 i funerali nel cimitero nuovo di Coviolo, con partenza dallafuneraria della Croce Verde.

I vicini non hanno sue notizie da due giorni, trovato morto in casa a Lanciano ChietiToday

È stato trovato morto in casa e si ritiene che sia rimasto lì per ben 6 anni. Un altro dramma della solitudine che giunge dalla Gran Bretagna, dove il cadavere di ...Pagina inizialeil mondoCreato da: 05/11/2023 10:19divisoRavello (Italia): Sulla SS373, un autobus è uscito di strada e si è schiantato contro una casa ...