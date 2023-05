Secondo la Bild , infatti,starebbe meditando un clamorosoal Bayern Monaco : il giocatore non si sentirebbe sufficientemente apprezzato dalla società e, dopo aver trovato poco spazio ...Dopo il turbolentoal Tottenham, Antonio Conte è pronto a tornare in panchina già nella prossima stagione. L'...10 Sara Bejlek - Kimberly Birrell 0 - 0 10:10 Alexandre- Lorenzo Giustino 0 -......soggiorno a Marrakech in compagnia del fidanzato Bastiane qualcuno, tra i fan sui social, oltre a farle i complimenti ha sottolineato cosa 'avrebbe perso' il suo ex marito (che, dopo l'...

Muller, addio al Bayern Monaco Lui se la ride e risponde… col suo cavallo ItaSportPress

Tanti rumors attorno al futuro dell'attaccante tedesco che ha risposto sui social col sorriso insieme...al suo cavallo ...Il Bayern Monaco nella prossima estate potrebbe dare avvio ad una vera e propria rivoluzione della rosa con Thomas Tuchel al timone del club. Chi potrebbe salutare potrebbe essere un altro Thomas, Mul ...