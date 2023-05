Mules | espadrillas inedite | modelli fisherman I sandali di stagione fanno della raffinatezza e del comfort i propri punti di forza | senza mettere troppo in mostra

Leggi su iodonna

(Di giovedì 11 maggio 2023) Nonostante il meteo attuale possa far pensare altrimenti, lacalda è dietro l’angolo. Per affrontare al meglio, soprattutto in fatto di stile, queste giornate variabili, la soluzione è puntare su accessori passe-partout e versatili, come ichiusi davanti. Perfetti per l’ufficio e per le occasioni più formali, si adattano anche alle prime cene all’aperto, abbinati a gonne midi o abiti leggeri. Non solo: sono l’alternativa più originale e raffinata ainfradito e ciabattine dall’allurevacanziera,bisogno di prenotare una pedicure last minute. Per chi preferisce non metter(si)in, la calzatura del momento sono ichiusi davanti. ...