Moviola Roma-Bayer Leverkusen | Kossounou a terra

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 11 maggio 2023) L’episodio arbitrale chiave del match valido per la semifinale di andata dell’Europa League 2022/23:L’episodio chiave delladel match tra, valido per la semifinale di andata dell‘Europa League 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Oliver. L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH 28? – Leggero contatto in area deltra Belotti e Tapsoba, con l’attaccane che va giù. Per Oliver non ci sono gli estremi del rigore.