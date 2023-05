Motor Valley Fest - Cina | elettrico | e-fuel | la Terra dei Motori è pronta alla sfida della transizione ecologica

(Di giovedì 11 maggio 2023) Ilè nato con l'esplicito obiettivo di celebrare le eccellenze di un distretto automobilistico che ha raggiunto (e raggiunge ancora) punte di eccellenza senza precedenti a livello mondiale. La, però, riserva enormi rischi per il futuroValle deii, tra cambiamenti strutturali, passaggio all', e-, nuove generazioni di clienti, tecnologie rivoluzionarie e concorrenza sempre più agguerrita. Di questo e di tanto altro si è parlato al convegno inaugurale dell'evento, che ha visto il nostro direttore Gian Luca Pellegrini moderare una tavola rotonda con i rappresentanti dei marchi più rappresentativi, da ...

Al centro della "" dove nascono Ferrari e Maserati, l'Università di Modena e Reggio Emilia è un punto di osservazione privilegiato sul futuro dell'auto. "Il valore verrà sempre più dalla ...Torna l'appuntamento con ilFest e Automobili Lamborghini non poteva mancare all'evento di riferimento per gli appassionati di motori. Giunto alla sua quinta edizione, ilFest 2023 è l'appuntamento per ...Il 12 maggio apre al pubblico con la seconda giornata delFest 2023 , in programma a Modena fino a domenica 14 maggio. Il centro storico cittadino si trasforma in una vera e propria vetrina a cielo aperto, che vede esposti i gioielli a due e ...

Motor Valley Fest, il programma del 12 maggio QN Motori

Un'edizione ricca e votata all'attualità La quinta edizione della Motor Valley Fest prenderà il via oggi 11 maggio da Modena. Fino al 14 maggio, data di chiusura del… Leggi ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...