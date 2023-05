MotoGP | ‘Sic transit gloria mundi’ Il collasso di Repsol Honda | da espressione di supremazia a ultima ruota del carro

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 maggio 2023) “Sicmundi” è una delle locuzioni latine più conosciute e utilizzate. In ambito sportivo viene chiamata in causa quando clamorosi insuccessi fanno seguito a grandi trionfi. Insi può applicare il concetto al team, attualmente ultimo nella graduatoria riservata alle squadre. Incredibile, se si pensa all’aura che ha contraddistinto la struttura. Il sodalizio nasce nel 1995, quando l’azienda spagnola diventa sponsor principale di HRC. È un periodo in cui le creature dell’Ala, le NSR500, non hanno rivali. Il dominio è pressoché totale. Non solo Mick Doohan vince Mondiali in serie, ma l’egemonia è marcata al punto tale da permettere al team di monopolizzare occasionalmente le prime quattro posizioni, come accade nella primavera del 1997 nei GP di Giappone e di Spagna (de ...