MotoGP | Petrucci torna nell' amata Le Mans | sostituirà Bastianini in Ducati

Ma è giusto dare possibilità a, che tra l'altro ha vinto su questa pista la sua ultima gara inin condizioni di bagnato. Soprattutto se dovesse piovere, può anche essermi d'aiuto", ha ...Domenica, dopo aver corso in Suzuki il GP di Thailandia 2022, per Danilosarà ancora, e soprattutto sarà ancora Ducati : correrà al fianco del campione del mondo Pecco Bagnaia , in ...La quinta gara del mondiale 2023 sarà a Le Mans, tracciato che innon evoca grandi ricordi a ... Per l'occasione Bagnaia avrà al suo fianco un nuovo compagno di squadra, Danilo, che ...

MotoGP, Petrucci cuor' di leone: "Potevano chiederlo solo a me" Corse di Moto

"Sono sicuro che con la competitività della nostra moto e riuscendo a leggere al meglio la condizione del tracciato, saremo veloci".Danilo Petrucci ha scoperto di poter tornare in MotoGP poco meno di una settimana fa, da allora si è preparato per quella che lui considera una “gara premio”. Il ternano, impegnato in Superbike con il ...