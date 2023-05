MotoGP | Marc Marquez | “Sono davvero felice di tornare | l’infortunio è completamente guarito”

(Di giovedì 11 maggio 2023) A un mese e mezzo di distanza dall’incidente di Portimao e dopo aver saltato ben tre weekend di gara,si appresta a fare il suo ritorno in pista questo fine settimana sul circuito Bugatti di Le Mans per il Gran Premio di Francia 2023, valevole come quinto round stagionale del Mondiale. Il fenomeno spagnolo della Honda ha infatti ricevuto il via libera dei medici e potrà quindi partecipare all’evento transalpino previsto da venerdì 12 a domenica 14 maggio. L’otto volte campione del mondo aveva rimediato la frattura del 1° metacarpo della mano destra in occasione del crash avvenuto durante il primo Gran Premio dell’anno in Portogallo. MM93 aveva commesso un grave errore di valutazione in staccata, arrivando al contatto con la Ducati di Jorge Martin e poi (dopo aver perso il controllo della sua moto) centrando in pieno ...

Marc Marquez si appresta a fare il suo ritorno in pista questo fine settimana sul circuito Bugatti di Le Mans per il Gran Premio di Francia 2023, valevole come quinto round stagionale del Mondiale. Secondo Giacomo Agostini i prototipi della classe regina, la MotoGP, hanno raggiunto prestazioni eccessivamente estreme.