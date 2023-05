MotoGP Le Mans | dove seguire in tv qualifiche e gara

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 11 maggio 2023) Dopo Jerez de la Frontera è il turno di Le, per un’altra tappa iconica dellanel circuito Bugatti. Una pista che esalta le caratteristiche di diversi piloti che si daranno battaglia dalla prima all’ultima curva in un mondiale già reso emozionante nelle sue prime quattro tappe, un circuito che vedrà soprattutto il ritorno in sella di tre piloti che mancavano da tempo sulle due ruote della top class del Motomondiale., a Letorna un gran duello Dopo aver vinto a Jerez ined essere arrivato secondo in Sprint alle spalle di Binder, tutti i riflettori sono puntati su Francesco Bagnaia, leader del mondiale. Il campione del mondo in carica proverà a dare continuità alle prestazioni viste in Spagna dopo i due “zero” di fila in Argentina e America, con l’obiettivo di allungare in ...