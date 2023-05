MotoGP | GP Francia 2023 Poker Ducati o tris di Jack Miller Questi i temi caldi del weekend di Le Mans | dove rientra Marc Marquez

(Di giovedì 11 maggio 2023) Se lafosse un meme, in questo momento sarebbe “Confused John Travolta”, la famosa GIF tratta dalla scena di Pulp Fiction in cui Vincent Vega, il personaggio interpretato dal celebre attore, allarga le braccia e si guarda in giro perplesso all’interno di un soggiorno, non capendo daarrivi la voce di Mia Wallace (Uma Thurman) che gli sta parlando attraverso un interfono. Ebbene, questo è il miglior modo di descrivere la ricerca di un candidato al titolo alternativo a Francesco Bagnaia, che a dispetto di due cadute in quattro gare, è saldamente al comando della classifica iridata. D’altronde Fabio Quartararo, il rivale principale dell’ultimo biennio, corre con un mezzo meccanico decisamente inferiore. Domenica si gareggerà proprio in casa di El Diablo, che però a Lenon ha mai veramente brillato. Peraltro, alla luce ...

