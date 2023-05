MotoGP | GP Francia 2023 | orari prove libere | programma | tv | streaming 12 maggio

(Di giovedì 11 maggio 2023) Giornata di vigilia a Le Mans in vista delledel venerdì valevoli per il Gran Premio di, quinto round stagionale del Motomondiale. Il circuito Bugatti si appresta ad ospitare un weekend importante in particolare per la, con il campione in carica e leader della generale Francesco Bagnaia che può piazzare il primo vero tentativo di fuga dell’anno. Dopo il trionfo di Jerez de la Frontera, Pecco si trova a +22 sul suo primo inseguitore Marco Bezzecchi ed è il principale favorito per il successo anche sulla pista transalpina, dove ha la concreta possibilità di allungare ulteriormente al comando del campionato e proseguire al meglio nella sua corsa al bis iridato con la Ducati ufficiale. La concorrenza comunque non mancherà, inoltre la variabile meteo potrebbe condizionare ...

Questo weekend sarà la volta del GP di Francia di MotoGP. Francesco Bagnaia sarà chiamato a piazzare il primo allungo significativo in testa al mondiale. Bagnaia, reduce dall'ottima prima di Jerez, è leader del campionato dopo quattro gare. Intanto tornerà in sella alla sua Honda Marc Marquez e la Ducati al posto.

Nel weekend del 12-14 maggio torna il Motomondiale 2023 e lo farà sul celebre tracciato di Le Mans, in Francia. Affrontando i rapidi cambi di direzione del layout transalpino, i centauri dovranno trovare il giusto setup.