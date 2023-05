(Di giovedì 11 maggio 2023)si prepara per la gara di casa. “El Diablo”, infatti, si rimbocca le maniche in vista del fine settimana del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di2023. Sarà proprio il campione del mondo 2021 il grande atteso sul tracciato di Le Mans, in vista di una gara che, nelle sue idee, dovrebbe cancellare le difficoltà delle prime uscite. Il fine settimana di Jerez de la Frontera, infatti, si è concluso con enorme frustrazione per il portacoloriYamaha, con una buona dose di critiche che hanno reso il clima interno davvero complicato. Come si lamenta ormai da tempo, il nativo di Nizza non riesce proprio a spingere la sua M1, con la Casa nipponica che sembra non ascoltarlo, con un miglioramento davvero minimo rispetto a quanto visto un anno fa. Ad ogni modo, il ...

Parola diQuartararo che sul circuito di casa a Le Mans punta a rialzare le sue quotazioni nel Mondiale della. "I test a Jerez Abbiamo provato alcune cose ma non tutte hanno funzionato. ...Cresce l'attesa nel paddock dellaper il Gran Premio di Francia, in programma a Le Mans questo weekend, quinta prova del ... Il padrone di casa,Quartararo, è invece offerto a 25. . . 11 ...Tutto lo Sport di Sky in diretta streaming F1®,™, UEFA Champions League, Serie A e ... UEL - JUVENTUS vs Siviglia: Federico Zancan UEL - ROMA vs Bayer Leverkusen:Caressa UECL - ...

MotoGP, Fabio Quartararo: "Stiamo perdendo i nostri punti di forza, dobbiamo ritrovare la base della moto" OA Sport

Fabio Quartararo si prepara per la gara di casa. "El Diablo", infatti, si rimbocca le maniche in vista del fine settimana del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. S ..."Spero di poter dare spettacolo da venerdì. Spero che sia un punto di svolta per la nostra stagione e spero di rendere contenti tutti i fan". (ANSA) ...