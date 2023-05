MotoGp | Bagnaia punta all' en plein in Francia

...nel paddock dellaper il Gran Premio di Francia, in programma a Le Mans questo weekend, quinta prova del Motomondiale 2023, che vede il rientro alle gare di Marc Marquez. Francesco...Questo weekend sarà la volta del GP di Francia di. Francescosarà chiamato a piazzare il primo allungo significativo in testa al mondiale., redice dall'ottima prima di Jerez, è leader del campionato dopo quattro prove del ...2023, Gran Premio di Francia: le previsioni meteo Venerdì 12 maggio Cielo: un paio di ...2022 Un anno fa la gara si disputò sull'asciutto e vide un lungo braccio di ferro tra Francesco...

Cresce l'attesa nel paddock della MotoGP per il Gran Premio di Francia, in programma a Le Mans questo weekend, quinta prova del Motomondiale 2023, che vede il rientro alle gare di Marc Marquez. (ANSA) ...Pronostici MotoGP GP Francia 2023. Il motomondiale torna in pista a Le Mans con Bagnaia ancora favorito. Torna in sella Marc Marquez.