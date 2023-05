Motocross | Simon Laengenfelder si rompe il braccio in allenamento ed esce dalla lotta per il titolo in MX2

(Di giovedì 11 maggio 2023) Colpo di scena importante per il Mondialenella classe MX2, conche si è infortunato ine deve dire addio al suo sogno di laurearsi campione del mondo nel 2023. Il giovane talento tedesco della GasGas, reducefantastica doppietta del Gran Premio di Spagna ad Arroyomolinos, si è reso protagonista di una brutta caduta rimediando la frattura deldestro. “Ieriè caduto in un normale, e purtroppo si è rotto ildestro. Ieri sera è stato subito operato dal dottor Nannarini e dal suo team che non posso ringraziare abbastanza. Questa è la parte peggiore di questo sport, ma sono sicuro chetornerà presto e più forte di prima”, ha annunciato ...

