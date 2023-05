(Di giovedì 11 maggio 2023) Siamo ormai giunti al momento di sollevare il sipario sul fine settimana del Gran Premio di, quinto appuntamento del Mondiale di. Si gareggia sullo storico tracciato di Le, con il suo lay-out inconfondibile e un meteo che sa sempre diventare protagonista, con la pioggia dietro l’angolo e temperature spesso autunnali. Per quanto riguarda la classe piùra, la tappa sul circuito della Sarthe si annuncia quanto mai interessante. Come spesso capita lasa essere il campionato più imprevedibile e combattuto, gara per gara e nel suo complesso, e mai come quest’anno i candidati al titolo iridatitanti. Molti di questi, tuttavia, hanno una caratteristica:. Quattro dei primi cinque della ...

...orari delle dirette e delle differite del GP di, tutto in chiaro su TV8. Sabato 13 Maggio in diretta 10:50: Qualifiche MotoGP 11:45: Post qualifiche MotoGP 12:30: Paddock Pre qualifiche...Le Mans è un circuito "spagnolo" anche in: vi hanno vinto 5 volte, di cui le ultime due con Sergio Garcia e Jaume Masià. L'Italia segue a quota 2 (Fenati nel 2015, Vietti nel 2020). La ...Inil campione del mondo in carica riuscirà a ripetersi Intanto nel box avrà un compagno ... Le altre classi: alle 11 il via dellae alle 12.15 la Moto2. Imperdibile anche il sabato di Le ...

Moto3, GP Francia 2023: a Le Mans gli spagnoli sono di nuovo pronti a dettare legge OA Sport

Per il Motomondiale, prosegue la “fase delle classiche”. Nell’imminente fine settimana si disputerà infatti il Gran Premio di Francia, una delle gare dalla storia più ricca nel panorama iridato. Per l ...MotoGP Gp Le Mans - Info e curiosità sul prossimo Gran Premio di Francia a Le Mans, sesto appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP. In attesa delle prime libere di venerdì, le quali potrebbero essere ...