Morto a tre mesi dopo un intervento al cuore | indagati due medici

(Di giovedì 11 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCi sarebbero i primi due iscritti nel registro degliper la morte di un bambino di appena tree mezzo avvenuta lo scorso 28 aprile all’ospedale Monaldi di Napoli,unal. Si tratterebbe di dueM.C. e G. O. oggetto di una indagine per il reato di omicidio colposo avviata dalla Procura di Napoli all’indomani della denuncia dei genitori del piccolo residenti a Cicciano ma originari del Comune di Forino, che si sono affidati all’avvocato Federica Renna. Il piccolo, che si chiamava Claudio, era nato il 10 gennaio scorso e gli era stata diagnosticata subito un’anomalia cardiaca per la quale necessitava di cure immediate.qualche giorno i genitori lo avevano portato al Monaldi, dove gli specialisti ...

Ucciso a coltellate dopo una lite : 25enne puglieseper difendere un'amica. Un ragazzo di 25 anni, Vito Barnaba , è stato ucciso a coltellate ...e si era trasferito in Germania da circaanni: ...La convergenza di questiaspetti può portare il club a un livello superiore. RedBird amministra ... Non è'. PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano ...'La tecnologia italiana dell'Uaq4 è protetta dabrevetti, due dei quali depositati in Italia e uno negli Usa, che oltre a certificarne la paternità 'made in Italy', proteggono 40 anni di studi in ...

Spari in una fabbrica Mercedes-Benz in Germania, un morto e tre feriti. Arrestato un uomo RaiNews

Un 25enne pugliese è stato ucciso a coltellate al termine di una lite a Stoccarda. Il giovane viveva e lavorava in Germania da tre anni ...L’a.d. del Milan a The Athletic: “Per il nuovo stadio stiamo valutando tutte le opzioni. Il progetto nella zona Meazza è aperto. In Italia c’è una legge per ridurre la burocrazia, ma non funziona” ...