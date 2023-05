Morto a 77 anni il regista e sceneggiatore Enrico Oldoini | ideò ‘Don Matteo’

Leggi su italiasera

(Di giovedì 11 maggio 2023) (Adnkronos) – E’il, all’età di 77che aveva compiuto la scorsa settimana. L’annuncio della sua scomparsa è stato dato anche in diretta tv da Carlo Conti durante la cerimonia per la consegna dei premi ‘David di Donatello’ e il pubblico presente nello studio di Cinecittà ha tributato un applauso in ricordo dell’artista.era ligure, nato alla Spezia nel 1946. Dopo aver frequentato a Roma l’Accademia nazionale d’Arte drammatica, ha iniziato la carriera diper registi come Alberto Lattuada, Pasquale Festa Campanile, NLoy, Carlo Verdone, Lina Wertmuller, Marco Ferreri, Bruno e Sergio Corbucci. E’ l’ideatore della fortunata serie tv della ...