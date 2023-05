Monza | prende a bastonate ambulante e auto | arrestato

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 maggio 2023) Milano, 11 mag. (Adnkronos) - Prima ha preso a mazzate leparcheggiate, poi ha bastonato un venditoreper rapinarlo, ma è stato subito. E' successo all'ingresso dell'ospedale di Desio, in provincia disabato scorso. Si tratta di un uomo di 41 anni che ora si trova in carcere dopo la convalida del giudice, nell'udienza di lunedì mattina. Ad avvertire i carabinieri, poco dopo le nove, una persona che si stava recando in ospedale e che ha assistito alla scena. I militari sono arrivati appena in tempo per bloccarlo e sequestrare il bastone.