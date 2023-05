monza | pensionato viene multato per 866 euro per aver sistemato da solo una buca sotto casa

Estratto dell'articolo di Gabriele Bassani per www.ilgiorno.it la buca riparata da claudio trenta a barlassina Quasi 900 euro di multa per avere riparato una buca in strada, gratis, ma senza ...ripara da solo una buca in strada e viene multato: 882 euro Claudio Trenta , unresidente a Barlassina in provincia di, ha sistemato una buca sulle strisce pedonali ...In Italia prendere l'iniziativa, anche per il bene comune, può costare caro. Lo sa bene Claudio Trenta , 72 anni,di Barlassina , in provincia die Brianza, che dopo aver segnalato una buca pericolosa in strada , non ricevendo dopo parecchio tempo nessun feedback sulla risoluzione del problema, ...

Monza, pensionato ripara una buca in strada: multa da 882 euro Sky Tg24

Claudio Trenta, un pensionato che vive a Barlassina, in provincia di Monza, ha riparato da solo una buca sulle strisce pedonali tra via Monte Santo e via Trieste, nel suo comune di residenza.Claudio Trenta, un pensionato residente a Barlassina in provincia di Monza, ha sistemato una buca sulle strisce pedonali ed è stato sanzionato dai vigili urbani con una multa di 882 euro (riducibile a ...