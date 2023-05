monza | pensionato viene multato per 866 euro per aver sistemato da solo una buca sotto casa

Ha destato scalpore il caso delmultato per aver riparato una buca a Barlassina , in provincia di- Brianza. Ora il sindaco, Piermario Galli, prova a difendere l'operato del Comune e spiega perché a Claudio Trenta, ...... Barlassina, centro della Brianza in provincia di, solo dopo aver chiesto più volte l'... Ildovrà anche ripristinare il manto stradale così come era . Insomma dovrà scavare di nuovo e ...Dopo il gran clamore seguito alla vicenda delche si è visto multare per avere riparato una buca in mezzo a una strada di Barlassina (in provincia die della Brianza), è lo stesso primo cittadino del paese a intervenire per ...

Monza, pensionato ripara una buca in strada: multa da 882 euro Sky Tg24

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...