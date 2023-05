Monza | pensionato ripara una buca in strada | multa da 882 euro

(Di giovedì 11 maggio 2023) Claudio Trenta, un anziano in pensione residente a Barlassina, nella provincia di, ha personalmente sistemato un'insolitasulle strisce pedonali tra via Monte Santo e via Trieste, all'interno della sua comunità. Incredibilmente, come reazione a tale gesto, è stato sanzionato dai vigili urbani con unadi 882(riducibile a 662se pagata entro cinque giorni), per aver violato il codice della. L'uomo ha dichiarato di aver ripetutamente segnalato l'esistenza di quellaall'amministrazione di Barlassina, richiedendo un intervento dizione, ma senza ottenere alcun successo. Dopo mesi di segnalazioni ignorate, avrebbe quindi preso l'iniziativa di agire personalmente, versando del bitume nellaper ...

