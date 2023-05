Mondiali di Judo | Parlati torna dopo l’infortunio | per l’Azzurro è quinto posto

(Di giovedì 11 maggio 2023) Doha –a Doha per un grande Christian, chel’argento a Tashkent 2022 si è conquistato un’altra finale ai Campionati del Mondo. Questa volta per il bronzo, che purtroppo è andato al collo dello svedese Marcus Nyman.è arrivato a Doha nonostante con i postumi di un infortunio recente che aveva messo in forse la partecipazione. Ma l’intervento chirurgico ed il recupero hanno fatto il miracolo e Christian non è tipo di tirarsi indietro. “…non ho preparato al meglio questa gara –ha dettoalla vigilia– però ci sarò con la testa e con il cuore che, a volte, è sicuramente meglio che esserci fisicamente”. E testa e cuore ce li ha messi tutti, tant’è che Christianha fatto subito capire di avere sbloccato il freno a mano e che il ...

LIVE Judo, Mondiali 2023 in DIRETTA: Parlati e Mungai vogliono fare strada

