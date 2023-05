Mondiale Under 20 | il giovane talento del Napoli è stato convocato da Nunziata

(Di giovedì 11 maggio 2023) Manca sempre meno al20 che si terrà quest’anno in Argentina dal 20 maggio all’11 giugno 2023. L’Italia del CT Carmineè stata sorteggiata in un girone di ferro con Brasile, Nigeria e Repubblica Dominicana. Il torneo si terrà in un periodo particolare, ovvero nel momento più delicato della stagione. Proprio per questo motivo, diversi club si sono opposti alle convocazioni dei propri tesserati per non perdere tasselli chiave in questo finale di stagione. Tra i convocati del CTfigura anche Giuseppe Ambrosino,attaccante di belle prospettive dele attualmente in prestito al Cittadella in Serie B. Nella lista di convocati spicca su tutti il nome di Tommaso Baldanzi, stellina dell’Empoli, che ha segnato 4 reti in 25 presenze nella sua prima ...

Ma intanto il diciassettenne Simone - nato nell'anno della Coppa sollevata al cielo di Berlino - giocherà il suo primo: è quello20, al via tra pochi giorni in Argentina, dove gli ...IL COMUNICATO E' stata ufficializzata oggi la lista dei 21 calciatori selezionati per il20 in programma in Argentina dal prossimo 20 maggio fino all'11 giugno. Il lavoro di selezione ...Commenta per primo E' stata ufficializzata oggi la lista dei 21 calciatori selezionati per il20 in programma in Argentina dal prossimo 20 maggio fino all'11 giugno. Il lavoro di selezione del tecnico Carmine Nunziata e quello di tutto il Club Italia non è stato semplice, ...

I 21 convocati dell'Italia per il Mondiale Under 20! Tante assenze: Baldanzi e Pafundi le stelle TUTTO mercato WEB

Il Commissario Tecnico dell'Italia Under 20 Carmine Nunziata ha diramato l'elenco dei 21 convocati in vista del Mondiale Under 20 Tra poco più di una settimana prenderà il via il Mondiale Under 20 in ...Gli azzurrini si troveranno domenica a Roma per poi partire per Mendoza nella giornata di lunedì: esordio nel torneo il 21 maggio contro il Brasile ...