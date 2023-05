(Di giovedì 11 maggio 2023) "Ho raccolto l'invito del senatore Fioroni, presidente della commissione2, di proseguire questo lavoro di indagine non per l'interesse di una parte ma per completare la desecretazione che sta ...

...non per l'interesse di una parte ma per completare la desecretazione che sta andandograzie ... Lo ha detto il presidente della Commissione Cultura della Camera Federico."In realtà è ...Ogni volta che è stato fatto un passo inin questo senso, l'Italia ha risposto positivamente. ha detto il presidente della Commissione Cultura e Università della Camera Federico(...Questo è già velocizzare, ma vogliamo andaresu questo'. Gli studenti portano la protesta, ... Lo dichiarano il Presidente della Commissione Cultura e Università della Camera Federico(...

Mollicone: avanti indagini su caso Moro e periodo postbellico Agenzia askanews

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Sono le parole a 9Colonne di Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia e presidente ... Abbiamo preso l’impegno di portare avanti questa proposta”. La sua posizione, dunque, è chiara: “il ...