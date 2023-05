, ildel cinema contro Barbareschi. Il tema dellee violenze ai danni di attori e attrici entra ...... è collocata sopra una tomba ed è vittima di 'sessuali'. Siamo a Parigi , nel cimitero ...naturale (foto qui sotto) e che è considerata uno dei più particolari simboli di fertilità al. ......La Repubblica alla domanda della giornalista che lo interrogava sulle denunce diavanzate dalle attrici di Amleta, l'associazione che si occupa di promuovere la parità di genere nel...

Molestie, il mondo del cinema contro le parole choc di Barbareschi - Luce Luce

In un'intervista di Repubblica, Luca Barbareschi ha parlato di #metoo, scaricando sulle donne dello spettacolo la «colpa» delle molestie, una via per la fama. L'attivista Valeria Fonte spiega perché è ...Jasmine Trinca ha replicato alle dichiarazioni di Luca Barbareschi in merito alle molestie subite dalle donne dello spettacolo: ecco le sue parole.